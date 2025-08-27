プロパンガスより都市ガスのほうが安いというのは広く知られており、「プロパンガスを使うよりも、家賃が多少高くても都市ガスの物件を選びたい」と考える人もいるでしょう。とはいえ、実際にどれくらい差がつくのかを知らないと正しい判断は下せません。 本記事では、東京都で「家賃6万円＋プロパンガス」と「家賃7万円＋都市ガス」という2つのケースを比較し、実際にどちらが得なのかをガスの使用量と価格デー