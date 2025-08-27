AKB48¤Î³¤³°»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¡¢KLP48¤Ï27Æü¡¢11·î15Æü¤ËµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÇDDT¥×¥í¥ì¥¹¤äÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤È¶¨ÎÏ¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¸ø¼°SNS¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤è¤ë¥ê¥ó¥°¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÇÆüËÜ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖKLP48¤¬±þ±ç¤¹¤ë¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡ØDDT¡Ù¡ØÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ù¤È¶¦¤Ë´ë²è¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤¬¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡ª¾Ü