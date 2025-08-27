○ドジャース6−3レッズ●＜現地時間8月26日ドジャー・スタジアム＞ロサンゼルス・ドジャースが中地区3位レッズに連勝。大谷翔平選手（31）は「1番・指名打者」でフル出場し、2試合ぶりの安打と打点を記録した。先発左腕カーショーは初回、先頭打者スティアに二塁打を浴びるなど一死一、三塁とピンチを招き、4番アンドゥハーの内野ゴロの間に先制点を与えた。それでも、5番ヘイズから打者14人をパーフェクトに封じ込