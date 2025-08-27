【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は２６日（日本時間２７日）、本拠地でのレッズ戦に１番指名打者で出場し、六回に右前適時打を放って４打数１安打１打点、１四球だった。ドジャースは四回、負傷者リストから復帰したＥ・エルナンデスの犠飛で勝ち越した。大谷の適時打などで加点して６―３で勝ち、３連勝となった。５回１失点の先発カーショーが今季９勝目（２敗）、通算２２１勝目を挙げた。大