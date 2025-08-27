27日（水）、バンテリンドームナゴヤでのウエスタン・リーグ、対阪神戦。中日の先発投手は草加勝、対する阪神の先発投手は西勇輝。1回表、草加は二死三塁のピンチを招き、渡邉諒の適時打で1点を奪われる。中日は先制を許してしまう。1点を追いかける2回裏、石川昂弥、川越誠司の連打などで一死一・三塁とし、辻本倫太郎の適時打で1点を返す。1対1の同点に追いつく。1対1の同点で迎えた3回裏、尾田剛樹の三塁打などで一死