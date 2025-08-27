神奈川・鎌倉市と埼玉・三郷市でバイクの“歩道走行”が相次いで目撃された。事故になりかねない危険な運転の一部始終をカメラが捉えていた。歩道を走るバイク…行き先は？神奈川・鎌倉市の江の島近くで目撃されたのは、歩道を駆け抜けるバイク。目撃者によると、バイクに乗っていたのは20代くらいの男性だった。目撃者：この先に海の家があるんですよ。海の家に行きたいがために多分ここを通ってたんだろうなと。映像には、その後