バレーボールSVリーグ女子のSAGA久光スプリングスは27日、今年10月に開幕する2025〜26年シーズンの新外国籍選手としてギリシャ代表アタッカーのオルガ・ストランツァリ(29)の加入を発表した。アウトサイドヒッターのストランツァリは左利きで、身長185センチの高さを生かした強打が魅力。昨季24〜25年シーズンはイタリア1部リーグの「タルマッソンス」でプレーした。新任の中田久美監督(59)が率いるSAGA久光はストランツァリ