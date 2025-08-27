２７日前場の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１６．５１ポイント（０．０６％）高の２５５４１．４３ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１２．７４ポイント（０．１４％）高の９１６１．４０ポイントと反発した。売買代金は１６１９億２５２０万香港ドルに拡大している（２６日前場は１３３８億８０４０万香港ドル）。中国経済対策の期待感が相場を支える流れ。