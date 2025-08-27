秋田市や由利本荘市など3市1町で起きていた停電は、午後7時ごろまでにすべて復旧する見通しです。多くは落雷が原因とされていて、停電した家屋は一時1,000軒以上にのぼりました。東北電力ネットワークによりますと、停電は午前5時過ぎに由利本荘市鮎瀬地区で発生し、その後秋田市や北秋田市、三種町と、範囲が拡大し、一時は1000軒以上にのぼりました。停電の原因については、由利本荘市と三種町は雷による影響とされていま