◆第６１回新潟記念・Ｇ３（８月３１日、新潟競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝８月２７日、美浦トレセン目下３連勝中のエネルジコ（牡３歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父ドゥラメンテ）はＷコースで併せ馬。６ハロン８３秒６―１１秒５をマークして馬なりで併入した。高柳瑞樹調教師は「全体時計はそこまで求めていませんでした。動き自体はスムーズだったかなと思います」と評価した。同馬はデビューから新馬、セントポー