◆米大リーグマリナーズ６―７パドレス（２６日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）ナ・リーグ西地区首位のドジャースを追う地区２位のパドレスが２６日（日本時間２７日）、敵地・マリナーズ戦で逆転勝ちして連敗を「２」で止めた。ドジャースも勝ったためド軍の地区優勝へのマジックは「２８」となったが、パドレスは１ゲーム差で離されなかった。２連敗中だったパドレスは、初回にロレアノの満塁本塁打などで５