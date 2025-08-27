◇インターリーグパドレス7―6マリナーズ（2025年8月26日シアトル）パドレスは26日（日本時間27日）、敵地でのマリナーズ戦に逆転勝利し連敗を2でストップ。ナ・リーグ西地区首位ドジャースとのゲーム差を1のままで食い止めた。初回、先頭・タティスが二塁打を放つと、ボガーツの適時打で先制。ロレアノに満塁弾が飛び出すなど初回だけで5点を奪い、試合を優位に進めた。ところが、5―0の5回に状況が一変。先発・シー