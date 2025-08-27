エプソムＣ、七夕賞とＧ３で２戦連続２着のドゥラドーレス（牡６歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ドゥラメンテ）の秋初戦がオールカマー（９月２１日、中山・芝２２００メートル）に決まったことが分かった。２２年の毎日杯・Ｇ３で３着に、菊花賞は４着と３歳時から重賞で活躍してきたが、まだタイトルとは縁がない。５度目の挑戦となる今回で重賞初制覇を狙う。