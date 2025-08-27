俳優の要潤が２７日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。刺身を食べようとしたことに端を発した災難の連鎖をつづった。災難が起きたのは２６日の夜で、この日は仏滅だった。要は「兼ねてより楽しみにしていた数日寝かせた大好物の貝類の刺身を冷蔵庫から取り出し、お気に入りのちょっと高級な日本酒を出し（うまそー、いただきます！）と、食べようとした途端、日本酒の蓋がぽろっとはずれて、目下にある醤油皿にダイブ、醤