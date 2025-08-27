◆米大リーグドジャース６―３レッズ（２６日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、本拠地・レッズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数１安打１打点。チームは３連勝で単独首位を堅守した。地区優勝マジックは「２８」に減少した。大谷は、１点を追う初回先頭の１打席目は空振り三振に倒れ、本拠地からはため息が漏れた。１−１の３回先