2020年、お笑い芸人の世界からライブという居場所が消えた。 月10本あったライブは突如ゼロになり、芸人として先の見えない日々を過ごしていたお笑いコンビ 「ハンジロウ」のたーにーさん 。彼がコロナ禍でたどり着いたのは、「スパイスカレー屋の店主」という肩書でした。 本業の幹を育てる傍らで自分らしい「枝」を伸ばし、自分らしく活躍をする人の仕事観に迫る連載「肩書＋（プラス）」。前編となる今回は