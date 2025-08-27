◇MLB ドジャース6-3レッズ（日本時間27日、ドジャー・スタジアム）ナ・リーグ西地区で首位に立つドジャースがレッズに勝利。パドレス戦からの連勝を3に伸ばしました。先発はドジャース一筋18年目のクレイトン・カーショー投手。初回、先頭打者にツーベースを許すと、1アウト1、3塁から内野ゴロの間に1点を失い先制されます。その裏、ドジャースは先頭の大谷翔平選手が空振り三振に倒れるも、ムーキー・ベッツ選手が四球を選ぶとフ