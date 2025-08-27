刀剣愛好家として知られる千葉県船橋市の非公認キャラクター「ふなっしー」のコレクションを紹介する特別展「刀剣は人を救う〜ふなっしーの刀剣展〜」（読売新聞岡山支局など後援）が、岡山県瀬戸内市長船町の備前長船刀剣博物館で開かれている。後期展が開幕する１０月１日には、ふなっしーも会場に姿を見せる予定だ。（新居重人）刀剣に魅せられたふなっしーは２０２２年に同館を訪問。その際、館内で刀鍛冶の技術などを披露