大泉洋と戸次重幸 『SONGS ベストセレクション〜大泉洋の奮闘記〜』が、9月4日午後10時からNHK総合で放送される。大泉洋が『SONGS』責任者に就任してから７年。これまで、アーティストの魅力を最大限に引き出すため、トークやロケで“奮闘”を続けてきた。今回は、そんな「大泉洋の奮闘記」を、番組ナレーター戸次重幸と大泉自らが振り返る特別版。【写真】最新曲「キラーチューン！」をスタジオで披露する大泉洋大