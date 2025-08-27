元HKT48の村重杏奈（27）が26日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜午後8時）に出演。アイドル時代に多かった揚げ物の食べ方を語った。番組では視聴者から寄せられた「こだわりが強すぎてドン引きされた事」で揚げ物をキッチンペーパーにくるみ、油を吸わせたことが話題となった。村重は「元アイドルだったので、こういう子すっごい多かったんですよ。ころもを剥がす子とか、キッチンペーパー持ち歩いて、どの揚げ物