26日、福山市の公園でベンチに落書きされているのが見つかりました。 今月18日にも公園内のパネルに落書きがされており、福山市は警察に被害届をだしました。 26日、午前11時半ごろ、福山市の緑町公園のベンチに落書きされているのを、バラの手入れに来ていた福山市職員が発見しました。 緑町公園では、花壇に設置されている説明パネルに似たような落書きをされているのが１８日に見つかったばかりで、今回の落書きは その時点