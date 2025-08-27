1950年の創業以来、「品質の良いおいしいチョコレート」を目指し、原料や製法にこだわり続けている「メリーチョコレートカムパニー(以下、メリーチョコレート)」。チョコレートや焼き菓子など多彩なラインナップの中で、2025年ジャパン・フード・セレクションで最高位グランプリを受賞したのが「ミルフィーユ 10個入」。2万3000人の食の専門家が選んだ逸品がどのように作られているのか、工場を見学させてもらった。【写真】「ミル