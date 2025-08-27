ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ï27Æü¡¢³Þ¸¶´²µ®¼ç¿³¡¢ÞÉÅÄÉð»ÎÉû¿³¡¢Æ»»³¸ç»êÉû¿³¤¬11·î¤Ë¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëU-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Ã´Åö¿³È½°÷¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£3»á¤È¤â¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(FIFA)¼çºÅÂç²ñ¤Î½éÃ´Åö¤Ë¤Ê¤ë¡£36ºÐ¤Î³Þ¸¶¼ç¿³¤Ïº£Ç¯3·î¤ÎAFC U20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×·è¾¡¤Ç¼ç¿³¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£JFA¤ÎÀðÃ«·ò»Ê¿³È½°Ñ°÷Ä¹¤ÏÆ±Æü¤Î¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤Ç¡Ö¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Âç²ñ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢U-17ÆüËÜÂåÉ½¤Î