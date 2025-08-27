◇ナ・リーグドジャース6―3レッズ（2025年8月26日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）は26日（日本時間27日）、本拠でのレッズ戦に「1番・DH」で先発出場。3打席安打なく迎えた第4打席で2試合ぶりの安打となる右前適時打を放った。安打はこの1本のみで4打数1安打1打点2三振。チームはレッズに勝利して3連勝とし、地区優勝マジックを28に減らした。ナ・リーグ西地区2位のパドレスも勝利したため、1ゲーム差は変