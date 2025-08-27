韓国で家庭内不和や育児ストレスを理由に生後7カ月の双子の娘を殺害した40代の母親が、控訴審で「誰よりも子どもたちを大事にし、愛していた」と強調した。対して検察は「懲役8年刑が重いとして控訴したのか」と糾弾し、重刑の宣告を要請した。【注目】幼い孫の前で息子を射殺…60代無職男性の衝撃犯行8月26日、韓国法曹界によると、光州（クァンジュ）高裁・第2刑事部（イ・ウィヨン裁判官）は殺人容疑で起訴された40代の女性A氏