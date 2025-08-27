２６日、秦の木牘家書（レプリカ）。中国で今まで発見された中で最も古い家書。（雲夢＝新華社記者／陳雨寧）【新華社孝感8月27日】中国湖北省孝感市の雲夢県博物館は、文化財5千点（セット）余りを収蔵する。国家1級文物（国の重要文化財）は49点（セット）に上り、中でも戦国・秦漢時代の彩色陶器や秦漢簡牘（かんどく＝文字を記した竹札や木札）、漆器などには際立った特徴がある。東漢陶楼、秦漢簡牘、木牘家書、鄭家湖木