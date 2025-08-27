【MLB】ドジャース 6ー3 レッズ （8月26日・日本時間27日／ロサンゼルス）【映像】大谷、179キロ爆速タイムリーに大歓声ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でレッズ戦に先発出場。この日は6回にタイムリーを放つなど、4打数1安打、1打点、1四球、2三振の成績を残した。ドジャースはカーショーが8月5登板で5連勝を飾り、チームは3連勝でマジック28としている。13連戦最終カードのレッズ戦を迎えたドジャ