Cygamesは、漫画アプリ「サイコミ」にて、8月27日昼12：00より、新連載『お嬢様の捕まえ方』(著・城島袋)をスタートする。富裕層の子女が集まる名門校にて生徒会長を務める真面目な堅物男子、阿波しき。ある日父である理事長のお願いで、校内の問題児お嬢様4人を更生させることに!?彼女たちを卒業させることはできるのか……?そんな未来も『見えそうで見えない』、「お嬢様は優等生」という概念を壊す育成ハーレムラブコメディー。