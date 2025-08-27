イギリス発のライフスタイルブランド「Rockfish Weatherwear（ロックフィッシュ ウェザーウェア）」が、日本国内初の常設店をラフォーレ原宿にオープン。これまでは、オンラインやポップアップでしか手に入らなかったアイテムが、店舗で実際に試してから購入できるようになりますよ。9月12日（金）のオープンに備えて、ぜひチェックして。「Rockfish Weatherwear」国内初の常設店がオープン！2004年にイギリスで誕生した「Rockfish