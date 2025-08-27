蒼井翔太と七海ひろきが、コラボミニアルバム『METEORA』を8月27日(水)にリリースした。本作のコラボは、昨年開催された＜KING SUPER LIVE 2024＞にてT.M.Revolution×水樹奈々の「Preserved Roses」を2人で歌唱し、大きな反響を得たことをきっかけに実現。『METEORA』ではレーベルメイトであるangelaが手掛けたリード曲「CosmoS」をはじめ、2人がデュエットした新曲やお互いの楽曲のカバーも収録されている。リリース形態は3形態