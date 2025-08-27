ホットパレットが展開するペッパーランチは、「コーン500％ペッパーライス」を9月10日より期間限定で販売する。【写真】期間限定で発売されている『ねぎ塩牛タンペッパーライス』同商品は、ペッパーランチの看板メニュー「ビーフペッパーライス」に通常の5倍量のコーンをトッピングした、見た目のインパクトにこだわった特別メニュー。これまでもトッピングとして人気の高かったコーンを、思う存分味わいたいという声に応え、