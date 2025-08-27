落語家の桂文枝（82）が27日までにブログを更新。「第六回大阪落語祭」の休演を謝罪した。文枝は26日、大阪・国立文学劇場で初日を迎えた「第六回大阪落語祭」を体調不良のため休演。代役として桂福團治が出演した。「文楽劇場休演させていただくことになりました誠にもって申し訳ありませんでした」と謝罪。「福団治師匠には助けていただき誠にありがとうございましたご迷惑をおかけしましたことをこころよりおわびもう