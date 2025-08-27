【モデルプレス＝2025/08/27】フリーアナウンサーの青木裕子が8月26日、自身のInstagramを更新。奄美大島での家族カヌー体験の様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】青木裕子、カヌー体験をする家族の姿◆青木裕子、奄美大島でカヌー体験青木は「奄美大島アクティビティ・マングローブ林カヌー体験」と家族での夏休み旅行を報告。家族がカヌーをしている姿を載せ、「家族みんなで体験できて本当に嬉しかった」とマングローブ林