メディシノバ・インクは大幅反発。２７日、筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）を対象として開発中の「ＭＮ－１６６（イブジラスト）」の第２相・第３相臨床試験において、目標とする患者登録数を達成したと発表。開発の進展を好感した買いが入ったようだ。米国及びカナダの複数の施設で被験者が登録されたという。 出所：MINKABU PRESS