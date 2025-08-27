Ｉ－ｎｅが後場上げ幅を拡大している。正午ごろ、新たに展開するオーラルビューティーブランド「ＢＥＡＵＲＡＬ（ビューラル）」から、日本初のウルトラファインバブル搭載の口腔洗浄器を９月２９日に発売すると発表したことが好感されている。 ウルトラファインバブルは直径１マイクロメートル（１マイクロメートルは１０のマイナス６乗メートル）未満の小さな泡のこと。