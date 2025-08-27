【モデルプレス＝2025/08/27】女優の佐々木希が8月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。家族からリクエストを受けたという手料理を披露した。【写真】佐々木希「衣の色が最高」エビフライ調理中の1コマ◆佐々木希、家族リクエストの手料理披露佐々木は「今日は、どうしても、エビフライとエビチリがいいらしいのでエビ祭り笑」と添えて、料理中の動画を投稿。フライパンに油を引いて6本のエビフライを揚げる様子を披露してい