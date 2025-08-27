コージンバイオが後場急騰し年初来高値を更新している。午後１時ごろ、再生医療研究を行うオーガンテック（東京都中央区）と、人工皮膚技術に関する技術移転及び特許権使用許諾に係る契約書を締結したと発表しており、これを好感した買いが流入している。 オーガンテックは、世界初・日本発の器官再生の基盤技術に基づく研究開発を行う企業で、現在は歯の再生としての次世代バイオインプラント、毛髪の再