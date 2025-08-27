好きな男性から「特別扱いされたい！」と思っても、頑張り方を間違えると逆効果に…。実はほとんどの男性は、“安心できる女性”に惹かれるものです。そこで今回は、男性が本能的に距離を置きたくなるNG言動と、本命に選ばれる女性が持つ「空気感」について解説します。感情の起伏の激しさを見せる笑ったり泣いたり怒ったり、気持ちがジェットコースターのように激しいのは決して悪いことではありません。でも、恋愛初期には刺激的