意中の男性との親密度が高まってきたとしても、その男性が本気で恋心を持ってくれているのかは、しっかり見極めたいところ。一方的に「好意を持ってくれている」と勘違いしてしまえば、その親密になってきた関係も終了を迎えてしまうでしょう。そこで今回は、男性が「恋に本気になった時」に見せる言動を紹介します。小さな変化や悩みなどにすぐ気付いてくれる男性は本気で女性のことを好きになると、相手の女性のことをよく観察す