ゼットが取り扱うスウェーデンのブランド「THULE」（スーリー）は、タフな冒険のための堅牢スタイリッシュなラゲッジコレクション「Thule Chasm」（スーリー キャズム）から、ネパールのターメ村の被災地復興支援を目的とする特別カラー「Limited Edition Colors」の2色を8月下旬に発売する。シリーズ内で人気の高いダッフルバッグとバックパック4型を展開する。THULEは、長らくの親友でありTHULEアンバサダーのアパ・シェルパ氏が