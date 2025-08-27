右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしているドジャースの佐々木朗希投手が26日（日本時間27日）、傘下3Aオクラホマシティーの一員としてメンフィス戦に先発。3度目のリハビリ登板となった今回は、3回2／3を投げて5安打3失点、4三振2四球という内容。球速としては、復帰後最速となる98.8マイル（約159.0キロ）もマークしたが、メジャー復帰時期については早くても9月上旬となりそうだ。