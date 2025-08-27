北海道豊富町では、記録的な大雨から一夜明けた８月２７日も川の水が農地に流れ込むなど、大雨による被害が続いています。（北本アナウンサー）「豊富町の芦川地区。こちらの牧草地帯一帯が水に浸かっています。牧草ロールも数多くあるが泥水の中です」牧草ロールが流されていたこの場所は、普段は酪農用の牧草を育てる農地です。増水したサロベツ川の水は農地や道路にあふれ出ていました。 豊富町では２７日