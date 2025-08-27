Ｎｅｔｆｌｉｘのアニメ映画『ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ』などの人気により、韓国文化への関心が高まる中、今年の韓国国立中央博物館の来館者数が過去最多を更新した。２６日、国立中央博物館によると、今年１月１日から今月２５日までの来館者数は暫定で４１８万９８２２人と集計された。これは昨年１年間の来館者数（３７８万８７８５人）を大きく上回る数字だ。さらに、年間来館者数が初めて４００万人を突破し