新潟県上越市の自然芋そば（古川康一社長）が9月1日、国内産の原料のみを使用したこだわりの「石臼挽き国産八割そば そば香る」を新発売する。創業60年の老舗メーカーで、自社製粉の挽きたてのそば粉と平成の名水百選に認定されている越後名水・大出口泉水を製麺水に使用した熟練の製麺技能士による麺づくりを続ける。この地域では昔から、そばのつなぎに自然芋と海藻の布海苔が使用されており、看板商品の乾麺「自然芋そば」はコ