ニチレイフーズは、8月8日「チャーハンの日」にあわせ、同社の冷凍炒飯ファンと開発者らが交流する「ニチレイ炒飯試食イベント」を本社で開催した。ユーザーが主力品「本格炒め炒飯」などをどう感じながら食べているかを深掘りしたいとの想いで企画。参加者からは普段の利用状況や新製品のアイデアまで活発に意見が飛び出した。8月8日「チャーハンの日」は同社が申請し、日本記念日協会が2015年に認定。8月が炒飯の最需要期である