「ローストビーフおせち 三段重」ホテルニューグランドは、9月1日から、ホテル伝統の“ローストビーフ”を主役にした華やかな彩りの洋風おせち「ローストビーフおせち三段重」（限定50個）と「ローストビーフおせち二段重」（限定100個）の予約を開始する。「ローストビーフおせち 二段重」メインのローストビーフには、赤身と脂身のバランスが良いブランド牛“瑞穂牛”のロース肉を使用し、噛むほどに肉の旨味が口いっぱいに広が