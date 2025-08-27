コカ・コーラシステムは、「檸檬堂（れもんどう）」（以下、「檸檬堂」）から、食事に合うように開発された「甘くない檸檬堂 無糖レモン」を大幅にリニューアルし、新たに“二代目”として「甘くない檸檬堂 無糖にごりレモン」を、9月8日から発売する。近年、食中酒への関心の高まりとともに、無糖系酎ハイ市場は継続して拡大を続けている。中でも無糖レモンサワーは、「日常的に飲みやすい」「すっきりした味わい」といった点が評