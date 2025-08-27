離婚届を提出した帰り道、「シングルマザーとしてちゃんと息子を育てていけるのか」と責任の重さと心細さに押しつぶされそうになっていた、筆者の知人のB子さん。そんな彼女に連絡をくれたのは、同じくシングルマザーの実母でした。 離婚成立 同じくシングルマザーとしてたった一人で自分を育ててくれた母。その母からの大切なプレゼントは、私に大きな自信をくれました。新しい人生の始まりに、その