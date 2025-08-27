ピーチ・アビエーションは、大阪/関西〜香港線を需要変動への対応のため欠航する。9月1日から24日にかけて、46便を欠航する。予約客には同社便への振替か払い戻しを案内する。ピーチはこの他に、同路線を1日2往復運航している。冬スケジュールは1日最大3往復を設定している。■欠航便MM69大阪/関西（22：45）〜香港（02：00）／9月1日〜23日MM60香港（03：00）〜大阪/関西（07：55）／9月2日〜24日