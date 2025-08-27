由利本荘市の一部地域に出されていた避難指示と、仙北市の一部地域に出されていた高齢者等避難は解除されました。26日からの大雨の影響で由利本荘市大内地域の土砂災害警戒区域760世帯1,903人に出されていた避難指示は、午後1時解除されました。避難所として開設されていた大内総合支所も午後1時に閉鎖されています。仙北市は、土砂災害警戒情報が解除され、天候が回復する見通しのため、西木町上桧木内185世帯378人と西木町桧木内